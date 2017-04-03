Путин посетил место взрыва в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил место взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Он возложил цветы в память о погибших, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин отправился в управление ФСБ по городу. «Путин прибыл в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в метро. Президент заслушивает доклады спецслужб», – рассказал Песков.

В Петербург отправится и министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня вылетает в Санкт-Петербург для того, чтобы на месте координировать организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в метро», – приводит «Интерфакс» слова официального представителя Минздрава Олега Салагая.