Следствие не исключает, что взрыв в метро Петербурга совершил смертник – СМИ

Следствие не исключает, что теракт в метро Санкт-Петербурга мог совершить смертник. Рассматриваются все версии произошедшего, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником», — сказал он.

3 апреля в метро Петербурга приблизительно в 14.30 мск прогремел взрыв. По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». Реальное число погибших и пострадавших может быть больше.