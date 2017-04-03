Теракт в метро совершил смертник - «Интерфакс»

Источник «Интерфакса» назвал предварительную версию теракта в Петербурге. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. Его личность установлена, сообщил собеседник агентства. «Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии», – сообщил он.

Мужчина в темной одежде, которого ранее считали предполагаемым организатором теракта, явился в полицию и заявил о своей невиновности, отметил источник.