Путин: ситуация с терроризмом не улучшается

Теракт 3 апреля в Санкт-Петербурге подтверждает, что ситуация в сфере антитеррора не становится лучше, все страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, то ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», - сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

«Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран», - сказал президент.

3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге произошел взрыв. Жертвами атаки террориста стали 14 человек, более 50 получили ранения.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что полицейские и сотрудники службы безопасности метро в Санкт-Петербурге могут быть обвинены в халатности в рамках расследования дела о теракте. Следствие, по данным издания, в числе прочего выясняет, как террорист смог беспрепятственно попасть в метро с двумя самодельными бомбами. Участники расследования не исключают, что это могло произойти из-за халатности сотрудников службы безопасности метрополитена, которые должны следить за показаниями металлодетекторов, установленных на входах в метро, а также полицейских.