В Петербурге пройдет митинг против терроризма

Митинг против терроризма пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил спикер законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

«Да, мы будем проводить митинг. Для всей страны это будет солидарность с нашим городом-героем Санкт-Петербургом, а для нас это будет солидарность с родными и близкими погибших», - сказал он.

Макаров отметил, что основная цель митинга - показать миру, что мы едины, а террористам - что нас не запугать. По его словам, время и место проведения митинга пока не определены.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента (АП) и в регионах сообщал, что АП поручила регионам 8 апреля провести митинги против терроризма.

По данным газеты, митинги пройдут по всей стране, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. В одном из регионов изданию заявили, что «поставлена планка в 4000–4500 участников».