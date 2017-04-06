В центре Москвы ограничат движение на время акции памяти жертв теракта в Петербурге

В связи с проводимой сегодня вечером в центре столицы акции памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!» возможны кратковременные перекрытия движения автотранспорта, сообщил департамент транспорта столицы.

«Сегодня на Театральной площади пройдет акция в память о жертвах теракта в петербургском метро. Ожидается большой приток горожан. В связи с этим возможно осложнение дорожной ситуации, а также кратковременные перекрытия движения в центральной части города, в том числе на Моховой и Тверской улицах и прилегающих участках. Начало запланированной акции – в 17.00», – говорится в сообщении департамента транспорта. Власти призывают москвичей по возможности пересесть с личного транспорта на общественный и планировать время поездки с учетом возможных пробок.

Также чиновники напоминают, что в центре Москвы, а также на Садовом кольце, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область ведутся подготовительные работы по программе «Моя улица».

Накануне правительство Москвы поддержало инициативу Московской федерации профсоюзов о проведении 6 апреля в 17.00 на Манежной площади акции памяти и солидарности «Питер, мы с тобой!». Все желающие поддержать петербуржцев смогут возложить цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду.

При взрыве самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения.