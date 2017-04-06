Петербургского террориста могли использовать как "живую бомбу" - «Интерфакс»

Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что устроивший 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов могли использовать сообщники как «живую бомбу», сообщил «Интерфаксу» источник.

«Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - сказал собеседник агентства.

По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие дистанционно с помощью мобильного телефона после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

"Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно", - отметил собеседник агентства.

Анализ имеющейся информации, полагает он, не дает оснований видеть в устроителе теракта классического террориста-смертника. Собеседник объяснил, что его поведение в последнее время и тот факт, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. «Эту категорию людей готовят специально и долго», - подчеркнул собеседник агентства.

3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50. Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что на сегодняшний день очевидно, что у Джалилова были сообщники. «В квартире, где он проживал, компонентов взрывного устройства не было, однако были найдены следы взрывчатых веществ, а также отпечатки пальцев нескольких человек», - сказал источник.