В Петербурге задержаны шестеро вербовщиков террористов

В Петербурге задержаны шестеро выходцев из республик Средней Азии, подозреваемых в содействии террористической деятельности - вербовке исполнителей терактов, сообщил Следственный комитет России (СКР). В сообщении особо отмечено, что у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

Шестеро граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать, задержаны сегодня, 5 апреля, в результате совместных действий сотрудников СКР и региональных управлений ФСБ и МВД, а также спецподразделений Росгвардии. По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 г. «осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство».

По местам проживания возможных вербовщиков проводятся обыски, изымается исламистская экстремистская литература и другие предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без такового.

3 апреля в Петербурге около 14.40 в третьем вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв взрывного устройства. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более пятидесяти. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено более мощное взрывное устройство, оно было обезврежено. Закладку взрывного устройства и самоподрыв совершил один и тот же человек - 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, писал СКР.