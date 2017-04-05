Петербургские бизнесмены помогали горожанам пережить трагедию

Днем в понедельник в тоннеле между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает происшедшее как теракт, но проверяет и другие версии. Еще одну бомбу, замаскированную под огнетушитель, на станции «Площадь Восстания» удалось обезвредить. Погибло 14 человек, 10 из них опознаны, сообщил вчера председатель комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Колабутин. В больницах остаются 50 пострадавших при взрыве, из них 10 – в тяжелом состоянии, один человек выписан из стационара, добавил он. По словам Колабутина, психологическую помощь получили 42 пациента.

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