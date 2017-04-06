По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек

Восемь человек задержаны по подозрению в причастности к организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга
Евгений Разумный / Ведомости
Восемь человек задержаны по подозрению в причастности к организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).
Главное управление по расследованию особо важных дел СКР пытается выяснить, кто несет ответственность за теракт и как развивались события 3 апреля. «По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России 6 апреля задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту», - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Как сообщили в СКР, правоохранительными органами были задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
В местах их проживания обнаружены взрывное устройство, аналогичное найденному и разминированному на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, огнестрельное оружие и боеприпасы. Следственный комитет в ближайшее время собирается подать в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревают погибшего 22-летнего Акбаржона Джалилова, получившего паспорт гражданина России в 2011 г. Джалилов родился в киргизском городе Оше. Он учился в Петербурге в колледже и работал. Как пишут СМИ, с 2015 г. он перестал общаться с друзьями и стал замкнутым.
Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания». Специалисты смогли ее обезвредить.
В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести и ожоги. Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее сообщала, что 11 человек погибли на месте и «трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью».
vk.com/spb_today
В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв
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vk.com/spb_today
Погибли не менее 10 человек, пострадали более 20, сообщает Национальный антитеррористический комитет на 16.35 мск. Позже министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 47 пострадавших
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Антон Ваганов / ТАСС
Сначала в интервью RT начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной назвал случившееся терактом, затем в 16.49 мск сообщил, что пока преждевременно как-либо квалифицировать взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС
Национальный антитеррористический комитет к 16.08 мск объявил о завершении эвакуации людей из метро Петербурга
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Петр Ковалев/ТАСС
Родственникам погибших при взрывах в метро Санкт-Петербурга положены выплаты по 2,025 млн руб., говорит президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Пострадавшие могут рассчитывать на компенсации до 2 млн руб. в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира выплата фиксирована
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Антон Ваганов / ТАСС
Уголовное дело по факту взрыва в метро будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета
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vk.com/spb_today
Дым на станции "Сенная площадь". К 15.54 мск все станции метрополитена Санкт-Петербурга были закрыты на вход и на выход, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метро
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Антон Ваганов / ТАСС
Характер повреждений в вагоне метро свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции «Сенная площадь» по направлению к станции «Технологический институт», рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией
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ТАСС
Сотовые операторы тем временем справляются со шквалом звонков. «Коэффициент доступности сети Tele2 в Петербурге - более 90%», - сообщила компания. Включены настройки экстренного режима. Жители Петербурга, опрошенные "Ведомостями", жалуются на отсутствие связи
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Е. Егоров / Ведомости
Получивших травмы во время взрыва в метро госпитализируют в НИИ скорой помощи, Мариинскую больницу, городскую больницу № 26, Военно-медицинскую академию, а также в детскую больницу № 19 имени Раухфуса, сообщил представитель комитета по здравоохранению
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Антон Ваганов/ТАСС
В центре Петербурга - пробки. Полностью перекрыто движение в районе Сенной площади, затруднения на Невском, Литейном и Обводном канале
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Е. Егоров / Ведомости
Сергей Капитонов, представитель СК по Петербургу, сообщил журналистам, что в метро работает оперативная группа СКР, проводит осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, уточняется число пострадавших и погибших. Он встретился с прессой на станции "Технологический институт" (откуда эвакуировали раненых)
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Е. Егоров / Ведомости
Жители Санкт-Петербурга начали предлагать бесплатно подвезти людей, которые не могут добраться домой из-за закрытия метро
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Е. Егоров / Ведомости
В Московском метрополитене «до особого распоряжения» введены дополнительные меры безопасности. Увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах, усилены наряды УВД, мобилизованы дополнительные наряды с кинологами