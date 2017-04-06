По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек

Восемь человек задержаны по подозрению в причастности к организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга

В местах их проживания найдены оружие и взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на «Площади Восстания»

Восемь человек задержаны по подозрению в причастности к организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР пытается выяснить, кто несет ответственность за теракт и как развивались события 3 апреля. «По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России 6 апреля задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту», - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщили в СКР, правоохранительными органами были задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В местах их проживания обнаружены взрывное устройство, аналогичное найденному и разминированному на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, огнестрельное оружие и боеприпасы. Следственный комитет в ближайшее время собирается подать в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревают погибшего 22-летнего Акбаржона Джалилова, получившего паспорт гражданина России в 2011 г. Джалилов родился в киргизском городе Оше. Он учился в Петербурге в колледже и работал. Как пишут СМИ, с 2015 г. он перестал общаться с друзьями и стал замкнутым.

Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания». Специалисты смогли ее обезвредить.

В результате теракта погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести и ожоги. Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее сообщала, что 11 человек погибли на месте и «трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, несовместимых с жизнью».