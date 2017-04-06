Организаторами митингов против террора стали общественные организации

По всей России 6 и 8 апреля пройдут десятки митингов солидарности с жертвами теракта в Петербургском метрополитене. Заявки на мероприятия подаются главным образом общественными и ветеранскими организациями, но к ним присоединяются и парламентские партии. В ЛДПР во вторник вечером еще ничего не знали о митингах, но в среду депутат Ярослав Нилов подтвердил, что партия примет в них участие. От «Справедливой России» на митинге выступит Олег Нилов, участие вольное, говорит собеседник в партии. В КПРФ сообщили, что за митинг в четверг отвечают общественные организации, а партия проведет 8 апреля свои мероприятия, однако и 6 апреля тоже планирует участвовать в акциях. Митинг в Москве проведут в 17 часов на Манежной площади, говорит собеседник в «Единой России». Единоросс Евгений Ревенко настаивает, что никакой разнарядки на акции в партии нет и не будет: «Это дело рук общественных организаций, я узнал об этом от руководителя «Боевого братства» и депутата Дмитрия Саблина».

По сообщениям местных СМИ, на 6 и 8 апреля уже согласованы митинги не менее чем в 30 городах России. Чаще всего в роли их организаторов называется общественная организация ветеранов «Боевое братство», которая инициировала массовые акции в Чите, Красноярске, Магадане, Ханты-Мансийске, Архангельске. В Иванове митинг на площади Победы проведет отделение Ассоциации ветеранов боевых действий МВД, в Сочи – региональная организация участников боевых действий «Ветеран спецназа». Местные общественные, студенческие и молодежные организации проведут митинги в Челябинске, Омске, Cмоленске, Cаранске, Петрозаводске. В числе участников митинга в Самаре помимо общественников указано отделение «Единой России». В Абакане, Кургане, Черкесске организаторами митинга стали местные общественные палаты.

Это опосредованный ответ на массовые митинги против коррупции, которые оказались неожиданными для власти с точки зрения массовости, считает политолог Алексей Макаркин: эти акции должны показать, что митинги оппозиции были численно невелики. «Вероятно, это покажут по телевидению, и ощущение многочисленности может для сторонников власти сыграть положительную роль», – отмечает эксперт. Однако сочувствующие оппозиции воспримут митинги как провластные. В западных странах такие митинги являются объединяющими, там представлен весь политический срез, в России, напротив, демонстрируется, что внепарламентская оппозиция стала пособником врага, резюмирует Макаркин.

Ранее «Коммерсантъ» и РБК сообщили, что митинги организуются по указанию администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в среду, что «Кремль не занимается организацией митингов». По его мнению, митинги и не нужны, поскольку консолидация общества и выражение солидарности и так налицо.