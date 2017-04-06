В акции памяти жертв теракта в Петербурге приняли участие 30 000 человек – Смольный

В четверг, 6 апреля, в акции памяти жертв теракта в петербургском метро приняли участие 30 000 человек, сообщили в администрации Петербурга. Среди участников был и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. «При взрыве в метро погибли и пострадали петербуржцы и гости города, люди разных национальностей, конфессий и вероисповеданий. Террористам все равно кого убивать. Их главная цель – посеять панику и разобщенность. Но они просчитались, трагедия сплотила нас. Мы поддерживали друг друга, чем могли. Мы вместе переживаем горечь утраты», – сказал он. В сообщении администрации Петербурга отмечено, что во время акции «в небо выпустили 13 белых голубей – по числу погибших, зачитали их имена».