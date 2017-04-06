В Петербурге акция памяти жертв теракта заняла полчаса

В Петербурге проходит акция памяти жертв теракта - она началась в 18.00 у станции метро «Технологический институт». 3 апреля на перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной» взорвался поезд, погибли 14 человек, около 50 были ранены. С понедельника петербуржцы несут к этим станциям цветы.

За час до начала акции были закрыты вход и выход на «Технологический институт», станция работала только на пересадку. Люди подходят с стороны Московского и Загородного проспектов, там установлены металлоискатели и производится ручной досмотр. В руках у участников белые шары, гвоздики и свечи. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров возложили цветы у входа на станцию.

Сотрудники одной из районных администраций Петербурга рассказали журналисту «Ведомостей», что от них потребовали явиться на акцию в обязательном порядке.

Акция продолжалась недолго - порядка получаса. Выступления были короткими, прочитали имена погибших. Среди выступавших были представители всех конфессий и Александр Розенбаум. В конце присутствующие под гимн России выпустили в небо шары.

Поскольку вход в метро все еще закрыт, ведущий призвал участников к культуре, «как это всегда бывает в Петербурге».