Следственный комитет уточняет роль девятого соучастника теракта в Петербурге

В подмосковном Одинцове задержан девятый фигурант уголовного дела по факту теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.

«По поручению следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК в Одинцовском районе Московской области задержан гражданин России Аброр Азимов, 1990 года рождения. По данным следствия, он является соучастником преступления, его роль устанавливается», - говорится в сообщении.

У Азимова при обыске было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.