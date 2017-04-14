Бастрыкин заслушал доклады о ходе расследования теракта в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел совещание со следственно-оперативной группой, на котором ему доложили о промежуточных результатах расследования теракта в метро Санкт-Петербурга. «В совещании приняли участие руководитель СУ СК России по Санкт-Петербургу и члены следственно-оперативной группы. Александр Бастрыкин заслушал доклады об уже проведенных следственных действиях и собранных доказательствах по делу. По результатам совещания председатель СК России дал ряд поручений», — говорится в сообщении СКР. Детали не раскрываются.

Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания».

СКР установил личность террориста, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Также правоохранительными органами были задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.