Предполагаемого организатора теракта в Петербурге взяли по телефону – “Коммерсантъ”

Предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова удалось задержать благодаря включенному телефону, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

17 апреля Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение.

По данным источников «Ъ»,задержанный вчера Азимов был единственным из участников террористической группы, с кем предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов связался по телефону перед самоподрывом.

Газета сообщает, что этнический узбек Азимов, так же как и Джалилов, родился и вырос в Ошской области Киргизии, а в 2013 году, отказавшись от гражданства этой страны, получил российское.

Взрыв в метро произошел 3 апреля в 14.40 мск. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» взорвалось неустановленное самодельное устройство. Жертвами теракта стали 14 человек. В этот же день была найдена замаскированная под огнетушитель бомба на станции «Площадь Восстания».

СКР установил личность террориста, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Также правоохранительными органами были задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.