Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. «Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого Азимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня», – заявил Артур Карпов.

В ходе заседания суда Азимов заявил, что исполнял команды и не знал, что участвует в подготовке ко взрыву. В свою очередь следователь сообщил, что данные накануне Азимовым показания полностью подтверждают его причастность к теракту. В то же время следователь не стал конкретизировать, в чем состояла роль подозреваемого. Он сообщил, что тот должен быть арестован, так как пока пойманы не все причастные к преступлению, а значит, Азимов сможет вступить с ними в контакт, чтобы помешать расследованию.

На заседании Азимов сообщил, что является гражданином России, родился 1 августа 1990 г., прописан в одной из деревень Селивановского района Владимирской области, а проживает фактически в поселке Лесной Городок Одинцовского района Подмосковья. Там же проживали ранее арестованные подозреваемые по делу Содик Ортиков и Шохиста Каримова. Фигурант в настоящее время безработный, женат, имеет ребенка 2,5 г.