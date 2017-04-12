От редакции
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: От редакции: Мигранты ответят

Мигранты ответят за терроризм

Директор ФСБ обозначил направления усиления

Ужесточение миграционного контроля и усиление оперативной работы – вот два направления борьбы с террором в России в версии главы Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ Александра Бортникова.

Во вторник Бортников впервые прокомментировал теракт в петербургском метро. Его слова о том, что «оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», можно считать редкой в устах главы силового ведомства самокритикой. Действительно, оперативная и агентурная работа – практически главное оружие в борьбе с терроризмом.

Слова Бортникова могут свидетельствовать о недовольстве работой ФСБ в руководстве страны. Это неудивительно с учетом выяснения все новых обстоятельств, касающихся предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Уроженец Киргизии и гражданин России с 16 лет, заинтересовавшись радикальным исламом, ездил в Турцию (и по неподтвержденным данным – в Сирию), был депортирован из Турции за превышение сроков пребывания, но в России не попал в оперативную разработку.

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