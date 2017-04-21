Предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге лишили гражданства России – МВД

В МВД сообщили, что предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова лишили гражданства России. Смольнинский райсуд установил, что его отец, Джалилов А.К., предоставил заведомо ложные сведения для получения российского гражданства, поэтому решение о принятии его в гражданство было отменено. Это «повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года», отмечается в сообщении МВД.

Теракт произошел 3 апреля. На перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами взрыва стали 16 пассажиров, более 50 получили ранения различной степени тяжести. В тот же день было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство. Замаскированное под огнетушитель, оно было найдено на станции метро «Площадь Восстания». Следствие считает, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.