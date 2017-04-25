«Газета.Ru» назвала имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

Как сообщает «Газета.Ru», предполагаемым заказчиком теракта в метро Петербурга может быть лидер группировки «Таухид валь-Джихад», известный как Абу Салах аль-Узбеки. Сейчас его проверяют на причастность к теракту, сообщили изданию источники в силовых структурах.

Настоящее имя боевика, по данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, Сирожиддин Мухтаров, он родился в 1990 г. в селе Кашгар-Кыштак Ошской области. В прошлом году ему были предъявлены обвинения в терроризме и его финансировании, это случилось после теракта в Бишкеке, когда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в ворота китайского посольства.

В 2009-2010 гг. Мухтаров жил в Петербурге, туда он приехал из Коми, пишет издание со ссылкой на показания осужденного Московским военным судом за участие в боях на стороне «Таухид валь-Джихад» в Сирии 19-летнего Исломжона Захидова. Мухтаров работал водителем «Газели», в 2010 г. он уехал учиться в медресе в Дамаске. В 2015 г. Мухтаров был ранен в глаз, лечился в Турции, после чего вернулся в Сирию, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на показания осужденного в России боевика «Таухид валь-Джихад» Акмала Нуреддинова.

На прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что заказчик теракта в метро Петербурга установлен, однако его имя он не назвал.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Общее число погибших достигло 16, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больнице остаются 23 пострадавших, четверо из них в состоянии средней тяжести.