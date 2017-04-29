После теракта в Петербурге возбуждено дело в отношении сотрудника метрополитена – «Фонтанка»

Следственный комитет России после теракта в санкт-петербургском метро возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена, сообщает «Фонтанка». По версии следствия, предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов был пропущен в метро из-за халатности 43-летнего Константина Ипполитова, который был главным на смене днем 3 апреля на станции метро «Академическая».

Ипполитов, по данным следователей, поставил на смену двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Они не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Кроме того, подозреваемый не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участия в досмотровых мероприятиях.

Дежурившие на «Академической» 3 апреля инспекторы Соболевский и Зубарев в момент прохода вероятного смертника не контролировали работу металлодетекторов, сообщает «Фонтанка». Они находились у будки дежурного по вестибюлю и могли наблюдать разве что за корректным срабатыванием линейки турникетов, отмечает интернет-газета.