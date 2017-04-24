Фигуранту дела о теракте в метро в Петербурге Ортикову предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга гражданину Таджикистана Содику Ортикову. Ему предъявлено обвинение в терроризме и незаконном приобретении и хранении оружия.

Между тем, адвокат Ортикова заявил в суде о том, что доказательств причастности его подзащитного к теракту в метро Петербурга у следствия не имеется.

«По данному месту жительства, где был обыск и изъято оружие, Ортиков проживал не один, и обнаруженное оружие ему не принадлежит», - сказал защитник.

Ортиков также заявил о своей невиновности. «Я кормлю семью честным трудом и всегда работал поваром», - сказал он.

Басманный суд Москвы 7 апреля отправил Ортикова под стражу до 3 июня. По данным следствия, при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. На фигуранта следствие вышло, проверяя телефонные контакты террориста-смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который связывался с человеком, звонившим затем Ортикову, говорится в материалах дела. Подозреваемый заявил о своей полной непричастности к теракту, а найденное на его квартире оружие, по его словам, принадлежит его земляку, который уехал из России.

Всего по делу арестованы 10 человек (шесть в Санкт-Петербурге и четыре в Москве), в том числе предполагаемый организатор преступления Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением взрыва, и его старший брат Акрам Азимов.