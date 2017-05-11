Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявлено обвинение

Троим из 10 фигурантов уголовного дела о теракте в санкт-петербургском метро предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет России. Остальным соучастникам в ближайшее время также будет предъявлено обвинение, отметили в СКР.

«Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Общее число погибших достигло 16, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.