Подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге Эрматов арестован

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого пособника исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Мухаммадюсупа Эрматова. Он будет под стражей до 10 июля.

В ходе суда следователь сообщил, что дома у Эрматова было найдено сделанное из огнетушителя взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано при теракте. По словам следователя, брат Эрматова подтвердил, что устройство принес Эрматов. Сам подозреваемый свою вину не признал. Следователь просил арестовать подозреваемого, прокурор – удовлетворить ходатайство следствия.

Со своей стороны адвокат просил не арестовывать своего клиента. «Никаких очевидных доказательств вины Эрматова не имеется, все эти обвинения - не что иное, как вброс в политическое поле», - сказал защитник. «Квартиру Эрматов снимал с другими людьми, нет доказательств, что взрывное устройство принадлежит ему», - отметил адвокат. Кроме того, адвокат предположил, что Эрматов был избит при задержании. «Скажите, что за ссадина у вас на переносице? Вас били при задержании?» - спросил он. Эрматов подтвердил, что ему «был нанесен один удар».

Эрматов подозревается в терроризме (ч. 3 ст. 205 УК РФ ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ст. 221.1 УК РФ).