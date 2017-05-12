У подозреваемого в терроризме нашли бомбу, аналогичную взорвавшейся в метро Петербурга

У уроженца Средней Азии Мухамадюсупа Эрматова при обыске обнаружили взрывное устройство, аналогичное использованному при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга. О этом заявил следователь в суде, передает РИА «Новости».

Эрматов подозревается по статьям УК России «Терроризм» и «Незаконный оборот оружия».

«В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя. По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника», — заявил следователь.