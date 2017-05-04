Ространснадзор выявил нарушения при проверке метро Санкт-Петербурга

Специалисты Ространснадзора выявили нарушения в ходе проверки метрополитена Санкт-Петербурга. Проверка проводилась после произошедших 3 апреля взрывов, заявил замруководителя ведомства Владимир Черток.

«Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона», - сказал он.

По его словам, были тщательно проверены все станции метрополитена. В случае проверок транспортной безопасности при актах незаконного вмешательства Ространснадзор не озвучивает для неограниченного круга лиц выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения. В середине мая Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена Санкт-Петербурга о ходе устранения этих недостатков.