Ространснадзор выявил нарушения мер безопасности в петербургском метро

Проверка Санкт-Петербургского метрополитена выявила многочисленные нарушения в части безопасности, сообщил «РИА Новости» глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Мы буквально через неделю-через две, когда там все следственные вещи закончатся, все это представим. Там есть нарушения, да — связанные с мерами безопасности, техническими средствами, людьми, которые стоят на пропуске. Мы комплексно все это покажем», — сказал Басаргин, отвечая на вопрос, выявлены ли нарушения при проверке метро в Петербурге.

«Мы не считаем с точки зрения количества (нарушений), мы считаем с точки зрения серьезности, значимости всех нарушений. Комиссия, штаб работает», — добавил он, отметив, что множественные нарушения обнаружены именно с точки зрения безопасности.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли, по последним данным, 16 человек, включая самого Джалилова, более 50 ранены.