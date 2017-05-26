Подозреваемого в подготовке терактов в Москве суд арестовал на два месяца

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке терактов в Москве Мухаммадюсуфа Ашурова, передает «Интерфакс».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Ашурова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля», - огласила решения судья Ирина Аккуратова.

Следствие просит суд арестовать четырех фигурантов по этому делу: Ашурова, а также Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова.

Они обвиняются в покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, п. «А» ст. 205 УК), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. УК), незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы (ч. 3 ст. 222 УК), незаконном обороте взрывчатых веществ в состав организованной группы (ч. 3 ст. 222.1 УК) и в незаконном изготовлении взывных устройств в составе организованной группы (ч. 3 ст. 223.1 УК).