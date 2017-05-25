В Москве задержаны террористы ИГ, готовившие теракты на транспорте

В Москве задержаны четверо террористов запрещенного в России «Исламского государства», которые готовили теракты на объектах столичного транспорта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В группу входили четыре человека – россияне и граждане стран Центральной Азии. По данным следствия, они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств.

В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов. Заказчиком теракта называли лидера группировки «Таухид валь-Джихад», известного как Абу Салах аль-Узбеки.