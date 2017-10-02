ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Московском регионе

ФСБ России разоблачила деятельность на территории Московского региона «глубоко законспирированной» ячейки запрещенного в России «Исламского государства». В сообщении говорится, что операция была проведена 30 сентября.

Участники группировки готовили в сентябре 2017 г. теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, другие предметы для изготовления взрывных устройств.

По данным ФСБ, руководили террористической ячейкой иностранные эмиссары. «В деятельности террористической ячейки участвовали граждане РФ из Северокавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации», – отмечает российская спецслужба.