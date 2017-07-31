ФСБ: в Подмосковье задержаны два сторонника ИГ, которые готовили теракт

Задержаны два сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области.

По данным ФСБ, задержанные – выходцы из стран Центральноазиатского региона, которые проживали во Владимирской области. Они ожидали указаний от членов ИГ из Сирии по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств, а также по подбору объектов для совершения террористического акта.

В ходе опросов задержанные также подтвердили планы выехать в Афганистан для вступления в одно из формирований ИГ. Кроме того, один из них признался в публичных призывах и оправдании терроризма в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).