Москалькова не верит в секретные тюрьмы ФСБ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не верит в существование в России тайных тюрем ФСБ. При этом она допускает, что тайные тюрьмы спецслужб есть на территории Украины.

«Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю», - заявила она, отвечая на вопросы участников образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

«А вот по секретным тюрьмам на Украине верю. Ко мне приходили матери тех мальчишек, которые были похищены», – добавила Москалькова, добавив, что ей известно о задержании молодого человека на Украине, который в течение года «находился в месте, похожем на место лишения свободы». Москалькова уверена, что он «находился в тайной тюрьме, адреса у нее нет».

Ранее на Republic было опубликовано расследование журналиста РБК Ильи Рождественского о тюрьмах ФСБ. В тексте говорится, что туда доставляли похищенных подозреваемых в организации терактов, а затем пытали, добиваясь признательных показаний.