В Крыму задержали двух украинских шпионов

В Симферополе задержаны проходящий военную службу в Крыму россиянин и его приятельница по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

В ЦОС ФСБ уточнили, что они собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». По этой статье виновным грозит до двадцати лет лишения свободы.