ИГ опубликовало видео с захваченными российскими военными

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) выпустила видео, на котором якобы засняты двое российских военных, захваченных в плен во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

На видео один из мужчин сообщает, что его зовут Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, что он уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

28 сентября СМИ писали, что двое российских военнослужащих были захвачены террористами в провинции Дейр-эз-Зор, однако представитель российской авиабазы Хмеймим опроверг эти данные. «Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирии, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было», - сказал он.

Сегодня Минобороны вновь опровергло захват в плен двух российских военных боевиками ИГ. Сообщение военного ведомства приводит агентство ТАСС.

Впервые «Исламское государство» заявило о захвате двух россиян на прошлой неделе, утверждая, что это произошло в районе населенного пункта Сухла на дороге Пальмира - Дейр-эз-Зор.