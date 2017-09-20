Трое российских военных были ранены при наступлении боевиков в Сирии

Всего в окружение попали 29 российских военных, однако их удалось вызволить

На данный момент сирийские войска при поддержке ВС России продолжают наступление в окрестностях Дейр-эз-Зоре Министерство обороны России

На территории Сирии 19 сентября 29 российских военных попали в окружение и в течение нескольких часов отражали атаки боевиков «плечом к плечу с отрядом племени Муали». Трое из них были ранены. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, утром во вторник боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, совместно с примкнувшими к ним отрядами начали широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». Наступление началось приблизительно в восемь часов утра.

Наступлению предшествовала мощная огневая атака. Оно велось при поддержке танков и боевых машин пехоты. За день террористы заставили отступить правительственные войска на глубину до 12 км, на фронте - до 20 км.

В Генштабе считают, что военные действия были инициированы американскими спецслужбами для создания помех продвижению сирийских войск к востоку от Дэр-эз-Зора. Помимо этого боевики пытались захватить подразделение российской военной полиции. Им это не удалось, но в ходе нападения 29 российских военных оказались блокированными.

Для отражения атаки боевиков была сформирована группа деблокирования. «По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот», - уточнил Рудской. Решение о создании группы деблокирования принял командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. В состав группы вошли подразделения сил спецопераций, военной полиции, укомплектованной выходцами с Северного Кавказа, и сирийского спецназа.

Кольцо окружения было прорвано, но при этом были ранены трое военнослужащих. Всех участников операции представили к госнаградам. Всего за день было нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения.

По словам человека в Минобороны, в интересах деблокирования окруженного поста во вторник и в среду было совершено порядка сотни боевых вылетов, в том числе ударных вертолетов.

16 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что группа боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» сдалась сирийским военным в Дейр-эз-Зоре. «Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве», — уточнил источник. По его мнению, это говорит о том, что боевики в Дейр-эз-Зоре сильно ослаблены.

На данный момент сирийские войска при поддержке ВС России продолжают наступление в окрестностях Дейр-эз-Зоре. Несколько дней назад они вошли в населенный пункт Аль-Мурия и освободили горные массивы Сарда и Каррум.

Боевые колесницы Сирии