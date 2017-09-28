Минобороны опровергло сообщения в СМИ о пленении двух российских военных в Сирии

Представитель российской авиабазы Хмеймим опроверг появившуюся в СМИ информацию о пленении двух российских военнослужащих боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Данная информация не соответствует действительности, уточнил он.

«Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирии, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было», - сказал он.

Ранее СМИ стали писать о том, что двое российских военнослужащих были захвачены террористами в провинции Дейр-эз-Зор.