Минобороны подсчитало все удары ВКС России в Сирии за два года

За два года с начала российской военной операции в Сирии от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) освобождено 87,4% территории страны, а ВКС России нанесли 92 000 ударов по боевикам и уничтожили почти 97 000 объектов, подсчитали в Минобороны России. Как передает ТАСС, эти данные приводит газета ведомства «Красная звезда» и планирует публиковать такую статистику регулярно. С 26 февраля 2016 г. к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов, говорится в публикации.

С 30 сентября 2015 г. по 20 сентября 2017 г. российские самолеты совершили в Сирии 30 650 боевых вылетов, в том числе за 2015 г. - 5165, за 2016 г. - 13 848. «Нанесено 92 006 авиаударов, в том числе за 2015 г. - 13 470, за 2016 г. - 50 545. Поражено объектов - 96 828», - следует из инфографики «Красной звезды». Удары были нанесены по 8330 командным пунктам, 53 700 скоплениям боевиков, 6770 складам ГСМ и боеприпасов, 212 нефтяным месторождениям и 184 нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным станциям.

Российские саперы разминировали почти 5300 га, в том числе около 2950 га в Алеппо и почти 2340 га в Пальмире, сообщает издание. Всего обезврежено 60 384 взрывоопасных предмета.

Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение сейчас.