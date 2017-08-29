Сергею Шойгу в октябре предложат перезапустить газету «Красная звезда»

В Минобороны уже несколько месяцев идет работа над новой концепцией газеты «Красная звезда» и готовится ее перезапуск, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на офицеров центрального аппарата ведомства. По словам одного из них, газету хотят сделать источником эксклюзивной информации о положении дел в армии и на флоте, также в ней будет больше интервью с военачальниками. За счет этого министерство хочет расширить аудиторию издания и вернуть ей былую популярность. Разработка концепции должна завершиться к октябрю, после этого ее представят руководству министерства на утверждение.

Еще один из источников рассказал о желании военных возродить былое имя «Красной звезде», в которой когда-то печатались писатели Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Симонов, Андрей Платонов, которая была популярной и, по его словам, «по-настоящему общенациональным» изданием. По его словам, в последнее время с развитием интернета «Красная звезда» перестала конкурировать с другими информационными ресурсами и специализировалась в основном на освещении официальных и торжественных событий министерства.

Сотрудникам редакции ведомство собирается повысить зарплату, к работе хотят привлекать новых журналистов. В перспективе возможно объединение всех печатных изданий Минобороны по брендом «Красной звезды», говорят источники «Коммерсанта». Всего таких изданий больше двух десятков, среди них «Боевая вахта», «Военный железнодорожник», «Страж Балтики», «Суворовский натиск» и другие.

До февраля 2017 г. за содержание и финансирование «Красной звезды» отвечало главное управление по работе с личным составом Минобороны (сейчас возглавляет полковник Михаил Барышев), затем издание передали департаменту информации и массовых коммуникаций министерства (ДИМК, руководитель - генерал-майор Игорь Конашенков). Источники «Коммерсанта» говорят, что с тех пор ДИМК курирует наполнение полос и участвует в разработке контента.

«Красная звезда» была создана решением Политбюро ЦК РКП(б) в ноябре 1923 г. как центральный печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам (в дальнейшем — Минобороны СССР). Весной 1992 г. учредителем газеты стало Минобороны России. Сейчас издание выходит три раза в неделю на восьми полосах. С августа 1998 г. редакцию возглавляет Николай Ефимов.