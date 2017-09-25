СМИ узнали подробности гибели в Сирии генерала Асапова

Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой, узнал «Коммерсантъ». Минобороны России 24 сентября подтвердило гибель генерала в результате минометного обстрела, Асапов стал первым высокопоставленным российским офицером, убитым в Сирии. Всего с начала военной операции в Сирии официально признана гибель 38 российских военнослужащих.

Асапов прослужил в Сирии меньше года, пишет «Коммерсантъ». Первым о его гибели сообщило радио «Говорит Москва». В штабе 5-й армии радиостанции рассказали, что генерал не выходил на связь с 16.00 субботы и что затем выяснилось, что снаряд попал в командный пункт и вместе с генералом погибли два полковника. Источник «Коммерсанта», близкий к Минобороны, сообщил, что «генерала буквально разорвало, от человека ничего не осталось, так как он был на передовой». Агентству ТАСС в Минобороны сообщили в воскресенье, что Асапов был старшим в группе российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, помогая в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор.

Асапов был заместителем командующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа, напоминает «Коммерсантъ». В 1995 г. он участвовал в боевых действиях в Чечне и был ранен в Грозном. После выпуска из Военной академии им. Фрунзе он в чине полковника стал заместителем командира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. Президент Владимир Путин в 2013 г. наградил Асапова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени после того, как мотострелковая бригада, которой он командовал, в течение года поучаствовала сразу в трех международных учениях совместно с армиями Монголии и Индии. Также среди наград генерала есть орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени и медаль «За боевые заслуги» . Он также был представлен к награде посмертно, сообщило Минобороны. Сообщается, что военнослужащий представлен командованием к высокой государственной награде посмертно. Это орден Мужества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Заксобрания Приморья.

В марте 2016 г. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что генерал-майор Валерий Асапов командовал силами самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые входили в так называемый 1-й армейский корпус армии России, напоминает «Лигабизнесинформ». По версии украинских спецслужб, он бывал на территории самопровозглашенных республик. В мае он попал под санкции Украины, напоминает Русская служба ВВС.