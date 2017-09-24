Минобороны России подтвердило гибель генерала в Сирии
Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в ходе операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.
«В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины», — говорится в сообщении ведомства.
Асапов «представлен к высокой государственной награде посмертно», отмечается в пресс-релизе.