МИД Сирии ожидает скорой победы над террористами

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем считает, что победа над террористами в стране близка. «Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — сказал Муаллем, выступая в ООН.

Ранее в Минобороны России назвали сроки освобождения Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

«В ближайшую неделю город будет освобожден полностью», — сказали в ведомстве в четверг, 21 сентября. На данный момент под контролем сирийской армии находится порядка 85% территории, отметили в Минобороны.