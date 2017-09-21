В Минобороны назвали сроки освобождения Дейр-эз-Зора от боевиков ИГ

Сирийские правительственные войска продолжают наступление на позиции боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в районе Дейр-эз-Зора. На данный момент под контролем сирийской армии находится порядка 85% территории, сообщили в Минобороны России. «В ближайшую неделю город будет освобожден полностью», — отметили в ведомстве.

На фоне успехов сирийских войск международная коалиция во главе с США приостановила операцию по освобождению Ракки. Под контролем боевиков остается порядка 25% территории города. «Сирийские демократические силы» (СДС) перемещаются из Ракки в северные районы провинции Дейр-эз-Зор.

«Хочу особо обратить внимание, что приближающиеся с севера к Дейр-эз-Зору боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ. Российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГ с "третьей силой" — СДС», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

При этом из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь, сказали в российском военном ведомстве. Попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться, добавили в Минобороны.