Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: От редакции: Кому нужна Сирия
Кому нужна Сирия
Теперь Россия будет мирить Израиль и Иран
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Изменение военно-политической обстановки в Сирии и распад территории, контролируемой боевиками ИГ, на несколько очагов вызвали необходимость обсудить новый расклад сил в стране. В минувшую среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с Владимиром Путиным. Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу Channel 20 Israel, что переговоры были необходимы из-за изменившейся ситуации на юге Сирии. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу объявил о прекращении гражданской войны в Сирии, которого удалось добиться благодаря отделению умеренной оппозиции от террористов. В воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении сирийскими войсками при поддержке российской авиации 800 боевиков, 13 танков и 39 вооруженных пикапов.
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