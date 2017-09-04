В Сирии при обстреле погибли двое российских военных

Министерство обороны России сообщило о гибели двух контрактников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Российские военные сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон, которую обстреляли террористы «Исламского государства» (запрещено в России). «При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Один военнослужащий погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и скончался в госпитале. Военные представлены командованием к государственным наградам посмертно.

Ранее сегодня сирийская армия при поддержке российской боевой авиации начала наступление на город Дейр-эз-Зор. Город на протяжении нескольких лет блокирован террористами.