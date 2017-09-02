В Минобороны сообщили об уничтожении бронетехники ИГ рядом с Дейр-эз-Зором

Сирийские войска при поддержке российских ВКС продолжают наступление в направлении Дейр-эз-Зора, сообщили в Министерстве обороны России. Российская авиация круглосуточно уничтожает вновь выявленные цели — бронетехнику, склады с боеприпасами и огневые позиции боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

«Боевики ИГ не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск, перебрасывая в район Дейр-эз-Зора тяжелую бронетехнику, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы, а также создают новые укрепрайоны с оборудованными артиллерийскими и минометными позициями», — говорится в сообщении.

За последние двое суток российскими самолетами уничтожено девять единиц бронетехники, включая два танка, шесть огневых позиций артиллерии, одна РСЗО кустарного производства, три склада с боеприпасами, пункт управления и более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами.

Разгром ИГ в районе Дейр-эз-Зора и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической организации в Сирии, отметили в военном ведомстве.