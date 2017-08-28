ВКС России уничтожили четыре танка ИГ в районе Дейр-Эз-Зора

Российская авиация за ночь и текущий день уничтожила в районе сирийского Дейр-Эз-Зора четыре танка террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Об этом сообщили в Минобороны России. Также российским ВКС удалось уничтожить 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулеметами, шесть большегрузных автомобилей с боеприпасами и два укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями.

Действия российских военных «позволили сирийским правительственным войскам под командованием генерала Сухела продолжить наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-Эз-Зор с целью его деблокирования», говорится в сообщении военного ведомства (есть в распоряжении «Ведомостей»).

По данным Минобороны, боевики пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор, который является «последним оплотом международных террористов».