Россия высадила сирийские войска в тылу исламистов

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Россия помогла десанту советами Андрей Лузик / ТАСС

Минобороны России в понедельник объявило об успешном десантировании сирийских войск в ходе их наступления на позиции группировки ИГИЛ (запрещено в России) с помощью российских вертолетов. В сообщении военного ведомства отмечается, что это первая десантная операция с момента начала борьбы с ИГИЛ: в результате силы ударной «дивизии Тигра» под командованием сирийского генерала Сухейла аль-Хасана были высажены за 20 км от линии фронта. Непосредственное участие в подготовке и управлении ходом операции принимали российские военные советники. Перед высадкой по силам ИГИЛ был нанесен удар реактивными системами залпового огня сирийской армии при поддержке российских ударных вертолетов Ка-52, которые не только сами атаковали цели боевиков, но и корректировали огонь артиллерии. На распространенном Минобороны видео высадку сирийского десанта также производят российские транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ. Сирийские десантники, согласно заявлению российских военных, уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники и удерживали позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Под контроль сирийской армии перешло в общей сложности около 60 кв. км территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.