В Минобороны России сообщили об уничтожении 800 боевиков ИГ в Сирии

Сирийская армия при поддержке российской авиации развивает в долине реки Евфрат операцию против боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщили в Минобороны России.

Цель операции — открыть путь для наступления на город Дейр-эз-Зор — ключевой сирийский город, который остается под контролем ИГ.

«27 августа 2017 г. отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в результате наступления были ликвидированы более 800 боевиков ИГ, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.