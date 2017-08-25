Начальник ГРУ перечислил источники финансирования террористов в Сирии

Незаконная торговля и сбор налога с населения, а также пожертвования - основные источники финансирования террористических группировок в Сирии, выяснили в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России. Как сообщает «Интерфакс», эти источники на «круглом столе» форума «Армия-2017» назвал начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов.

По его словам, сирийские террористы получают доходы от незаконной продажи нефти, наркотиков, артефактов, имеющих культурную и историческую ценность, торговли человеческими органами и от сбора «так называемого налога с населения захваченных территорий». Также существенную роль в поддержании террористов играют частные пожертвования и финансовые поступления от различных неправительственных организаций и благотворительных фондов, созданных исламистами в других странах мира, добавил генерал. По его данным, как правило средства перечисляются на банковские счета подставных лиц в соседних с Сирией государствах, где обналичиваются и контрабандным путем доставляются на сирийскую территорию.