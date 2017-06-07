Трамп призвал страны залива покончить с финансированием терроризма

Трамп в серии твитов выразил удовлетворение, что его визит в регион уже начинает приносить результаты Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию добиваться единства стран Персидского залива в борьбе с финансированием терроризма и с экстремистской идеологией. Как передает Reuters, это он заявил саудовскому королю Салману бен Абделю Азизу Аль-Сауду, с которым обсудил по телефону кризис вокруг Катара. Агентство ссылается на высокопоставленный источник в Белом доме. Несколько арабских стран в понедельник и вторник объявили о разрыве или понижении статуса дипломатических отношений с Дохой, обвинив ее в финансировании терроризма.

До этой беседы Трамп в серии твитов выразил удовлетворение, что его визит в регион уже начинает приносить результаты: Саудовская Аравия начала процесс изоляции Катора, и в итоге это может помочь покончить с ужасами терроризма. Он напомнил, что в ходе его визита в Эр-Рияд саудовская сторона обещала занять жесткую позицию в отношении финансирования террористов, и тогда все отсылки указывали на Катар.

Госдепартамент США заявил, что о решении арабских стран разорвать связи с Катаром в Вашингтоне узнали только постфактум. Представитель ведомства Хезер Ноэрт назвала отношения Катара и США «крепкими» и заявила о продолжении сотрудничества со всеми странами региона в борьбе с терроризмом. Ее цитирует Business Insider. По ее словам, в Вашингтоне признают значительные усилия Катара в борьбе с финансированием террористов, но считают, что ему есть еще над чем работать в этом отношении.

Пентагон в свою очередь отказался комментировать обвинения в адрес Катара, но отметил, что в этой стране на аэродроме «Аль-Удейд» размещается американская военная база, она важна для США и она имеет возможность действовать без помех. Представитель ведомства капитан Джефф Дейвис также сообщил, что министр обороны США Джим Мэттис 6 июня поговорил по телефону с катарским коллегой.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США находятся на связи со всеми участниками конфликта и намерены помочь сторонам решить все проблемы и восстановить сотрудничество, цитирует Reuters. По его словам, Вашингтон надеется на деэскалацию напряжения и немедленное решение проблемы с учетом необходимости борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, о которой говорил президент.

Эмир Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер аль-Сабах прибыл в Эр-Рияд на переговоры с саудовским королем, сообщили СМИ обеих стран, не уточняя подробностей. Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани сказал «Аль-Джазире», что в Дохе надеются на помощь Кувейта в урегулировании конфликта и что пока Катар не будет переходить к ответным мерам. CNN он сказал, что Катар надеется на спокойные переговоры. Доха отрицает финансирование террористических группировок, министр заявил, что его страна, наоборот, защищает мир от террора.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в свою очередь заявил, что Катару необходимо для начала сделать несколько шагов, а именно прекратить поддержку палестинского террористического движения «Хамас» и движения «Братья-мусульмане» (признано в России террористическим). Как передает Reuters, он заявил это в Париже. Как передает ТАСС, министр уточнил, что никто не преследует цель навредить Катару, но Катару нужно определиться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изоляция Катара, в том числе введение против него санкций, не решит никаких проблем. Он пообещал со своей стороны делать все, чтобы способствовать разрешению конфликта.

Вечером 6 июня Кремль сообщил, что президент Владимир Путин поговорил с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по телефону и обсудил вопросы российско-катарского сотрудничества и международную проблематику. «Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога», - говорится в сообщении Кремля.